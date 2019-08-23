19 осіб, серед них двоє дітей, отруїлися морепродуктами в Бердянську

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр".

За даними медиків, в період з 16 до 19 серпня в Бердянську стався масовий спалах кишкових інфекцій - по медичну допомогу з симптомами отруєння звернулися 19 осіб, серед них двоє дітей.

Встановлено, що 17 постраждалих вживали морепродукти - креветки, мідії та рапани, придбані на ярмарку "Традиційний" на пр. Східний у Бердянську. Ще двоє людей отруїлися морепродуктами, купленими на інших ринках міста.

За результатами лабораторного дослідження, у 8 з 19 отруєних підтверджена галофільна інфекція, викликана галофільним вібріоном, що мешкає в солоних водоймах.

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Ще у чотирьох осіб виявлені кишкові інфекції, пов'язані з умовно-патогенною флорою. Діагноз ще п'яти постраждалим встановлюється.

За фактом масового спалаху кишкової інфекції Бердянська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).