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23.08.19 09:00

У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги

В 2025 році МОЗ планує укомплектувати всі бригади швидкої допомоги парамедиками.

У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За планами МОЗ, до 2025 року працюватимуть лікарські та фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги, а також бригади парамедиків.

У 2025 році склад всіх бригад планується привести до єдиного стандарту. Всі фельдшери і медсестри, які зараз працюють у бригадах швидкої допомоги, мають пройти перенавчання й отримати кваліфікацію "парамедик", а водії - кваліфікацію "екстрений медичний технік".

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Парамедик, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це фахівець, який надає рятувальні медичні послуги за сучасними стандартами на долікарняному етапі і своєчасно транспортує потерпілого в лікарню. Екстрений медичний технік - людина без медичної освіти, але має спеціальну підготовку, щоб допомагати лікарям і парамедикам надавати допомогу пацієнтові.

Для посилення бригад і далі залучатимуться лікарі невідкладної медицини, стажисти, студенти та інтерни.

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