Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль

"Проблеми з росіянами є не тільки у нас, є ще й інші регіони, в яких Росія відіграє також певну роль. Те, що зараз йдеться про можливість запрошення РФ на зустріч G7 дає росіянам додатковий стимул змінити певні деструктивні тенденції в поведінці", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеркаль, запрошення Росії на зустріч G7 стало реакцією на її запит.

"Це тільки перший крок - можливе запрошення. Вам пропонують зробити щось, ви робите якісь кроки назустріч. Але якщо не робите, то і запрошення немає", - пояснила дипломат.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".