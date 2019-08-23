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23.08.19 10:48

Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом

Олександр Турчинов привітав співвітчизників з нагоди Дня Державного Прапора України.

Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом

"Синій і жовтий - небо і пшениця, ці кольори нашого стягу - уособлення прагнень поколінь українців бути господарями на власній землі. Попри будь-який спротив, попри будь-яку ціну. Від кожного з нас залежить те, яке майбутнє буде у нашої держави, як її та, відповідно, наш синьо-жовтий прапор сприйматимуть у світі. Поважати державний прапор та інші державні символи – означає поважати Державу в якій ти живеш, її народ та самого себе", - зазначив він у привітанні з нагоди Дня Державного Прапора України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пишаймося нашою країною, нашим прапором, прапором нашої волі та перемоги! Зі святом! Нехай Господь береже нашу Україну і кожного з вас!" - йдеться в привітанні.

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