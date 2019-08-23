Омбудсмен РФ Москалькова, яка займається питанням прав полонених, прибула до Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі омбудсмена.

"Сьогодні вночі Тетяна Миколаївна вилетіла до Києва, перебуває зараз там", - повідомили у пресслужбі в п'ятницю.

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Водночас у пресслужбі зазначили, що про мету візиту омбудсмена в Київ їм не відомо.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше зустрічалася в Москві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили питання звільнення утримуваних в РФ громадян України і утримуваних в Україні російських громадян.