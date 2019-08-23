Малоймовірно, що вдасться утримувати санкції та ізоляцію Росії надалі, - Зеркаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії надалі", - сказала Зеркаль.

При цьому дипломат висловила впевненість, що санкціями вдалося зупинити наступ на сході України.

"Принаймні, не було впродовж цих п'яти років таких подій як Дебальцеве, як Іловайськ. І це реально було досягненням цих п'яти років - не було жахливого кровопролиття і втрат такої кількості людських життів... Ізоляція цих років працювала на те, щоб тримати ситуацію, щоб вона не погіршилася", - пояснила вона.

При цьому Зеркаль визнала, що санкції не принесли всього, чого від них очікували.

"Справді, вони не принесли всього того, що могли принести, але сказати, що вони зовсім неефективні не можна ... Звичайно, ми б хотіли, щоб було більше тиску, і не просто була зупинка гарячої фази, а щоб це було і вирішення питання по суті", - додала дипломат.

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