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23.08.19 11:37

США закликали РФ і підтримувані нею сили демонтувати фортифікаційні споруди поблизу Станиці Луганської для ремонту моста

Посольство США в Україні закликало РФ і підтримувані нею сили здійснити демонтаж фортифікаційних споруд поблизу смт Станиця Луганська з тим, щоб почати там ремонт моста.

США закликали РФ і підтримувані нею сили демонтувати фортифікаційні споруди поблизу Станиці Луганської для ремонту моста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, опублікованому в Facebook.

"Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування моста поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас. Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включно з демонтажем фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити капітальний ремонт моста в Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в посольстві США укотре закликали РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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Як повідомлялося, 21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.

США закликали РФ і підтримувані нею сили демонтувати фортифікаційні споруди поблизу Станиці Луганської для ремонту моста 01

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