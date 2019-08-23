Для України план Штайнмаєра - це два кроки назад. Він ні до чого не призводить, - Зеркаль

"Чого б я дуже не хотіла - повернення до обговорення так званого плану Штайнмаєра, про який йшлося під час зустрічі (президентів Франції та Росії. - Ред.). Для нас цей план - це два кроки назад. Ми вже це проходили і знаємо, що це ні до чого не призводить", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому Зеркаль зазначила, що Україна повинна мати свій план.

"Ми маємо розуміти який наш шлях, а не план Штайнмаєра, Сайдіка чи інших. Нам потрібен наш план, ми маємо розуміти, де наші червоні лінії", - пояснила дипломат.

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Заступник міністра припустила, що у президента України є своє бачення врегулювання ситуації. "Якщо президент Зеленський зробив запит на зустріч у нормандському форматі, то, напевно, у нього вже є бачення того, як можна врегулювати ситуацію, а також подальші кроки... Думаю, треба дати йому шанс його реалізувати", - сказала вона.