Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Впродовж 2016-2019 років, після падіння в 2014-2015 роках, спостерігається стабільна тенденція зростання реальних доходів населення", - йдеться у звіті Мінсоцполітики про результати діяльності впродовж трьох років.

Так, за 2016-2019 роки реальні доходи населення поступово зростали: 2016 року - плюс 2% 2017 рік - плюс 10,9%, 2018 рік - плюс 9,9%, I квартал 2019 року - плюс 7,7%.

Дивіться також: Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман. ВIДЕО

Якщо порівнювати квітень 2016 року, коли діючий склад уряду почав працювати, з липнем 2019 року, то прожитковий мінімум зріс на 45%, мінімальна зарплата зросла втричі (з 1378 грн до 4173 грн), мінімальний розмір пенсії підвищився на 45,6% (з 1074 грн до 1564 грн), середній розмір пенсії підвищився на 76,5% (з 1703 грн до 3006 грн) а посадовий оклад працівника першого розряду тарифної сітки виріс на 72%.

Також наголошується, що за даний період середня зарплата штатного працівника зросла удвічі - з 4839 грн до 10027 грн.

Що стосується рівня бідності, то порівняно з 2016 роком, він знизився на 23,5 відсоткові пункти і становить 27,6%, а рівень бідності серед працюючих знизився на 23,8 відсоткові пункти і становить 18,2% порівняно з 42% у 2016 році.