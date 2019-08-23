Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство Білорусі БЕЛТА.

"У нас начебто з Україною зараз непогані стосунки. Ми розмовляли з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.). Вони просили якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?" - сказав Лукашенко на зустрічі в п'ятницю з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом.

Глава білоруської держави також торкнувся і зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамука Бахтадзе, що пройшла в п'ятницю і на якій було піднято питання деяких проблем з логістикою у двосторонній торгівлі транзитом через Україну.

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"Напевно, він вам про це скаже. У нас щось там з логістикою через Україну - поставки наших товарів у Закавказзя. Не дуже ладиться. Нехай якісь дрібниці, але це, напевно, наші недоробки. Тому що навряд Україна перешкоджатиме торгівлі. Адже їм теж вигідно, це транзитна країна для нас у цьому відношенні", - зазначив Лукашенко.

"І низка інших питань, які у вас є. Я готовий обговорити і прийняти рішення", - підсумував Лукашенко.