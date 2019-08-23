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23.08.19 13:12

Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко

Починаючи з 2020 року транзиту російського газу через територію України, швидше за все, не буде, вважає виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко

Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ

"На жаль, базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означає, що вся система в межах української ГТС повинна бути повернута в так званий фізичний реверс, і газ надходитиме не зі сходу на захід, а із заходу на схід", - сказав він.

Вітренко нагадав, що аналогічні дії України зробила в 2009 році, але тоді газотранспортна система працювала в Напіваварійних режимах. За його словами, цього року українська сторона готувалася до такого сценарію.

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"Було модернізовано п'ять компресорних основних станцій, так звана обмотка. Зараз вони можуть працювати в обох напрямках. З 1 січня вони працюватимуть у напрямку із заходу на схід. ГТС зможе забезпечувати всіх споживачів України достатньою кількістю газу, незважаючи на те, що газ не надходитиме з Росії", - розповів Вітренко.

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