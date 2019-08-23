Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це під час відкриття II міжнародного волонтерського і ветеранського форуму "Там, де ми - там Україна" заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Ми дійсно знаємо всі наболілі питання - медичне забезпечення, реабілітація, соціальна адаптація, отримання землі, житла, пільгове розмитнення автомобілів. Все це держава обов'язково має робити для вас", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що ця допомога - тільки один відсоток від того, що зробили ветерани для України.

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"Україна завжди буде перед вами в боргу. І завжди пам'ятатиме кожного з вас - живих і загиблих заради держави", - сказав Зеленський.