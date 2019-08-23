Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Про це заявив адвокат Вишинського Андрій Доманський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Заяв про якийсь там обмін він не писав. Бажань про обмін не висловлював. До нього зверталися українські політики, зокрема омбудсмен Денісова, з проханням написати такі заяви. На що було відмовлено", - зазначив Доманський.

Це питання йому задавалося кілька разів. Але він не є річчю, яку можна на щось міняти. Він є людиною, громадянином, у якого є права... Тому казати про це як про обмінний фонд і як річ – перепрошую – він жива людина, яку ще судом не визнано, що він у чомусь винний. Він не визнає свою провину і розуміє, що його затримали з єдиною метою – здійснити оцей так званий обмін", - додав адвокат.

За словами адвоката, Вишинський відмовляється писати заяви про обмін, бо таким чином йому доведеться визнавати провину, а він її не визнає.

Читайте також: Розгляд апеляції на продовження арешту пропагандиста Вишинського перенесли через хворобу судді. ВIДЕО

Доманський переконує, що визнання провини дуже чекає Генпрокуратура і правоохоронці, які "бояться розголосу про те, як проводилося слідство і все інше", адже там було багато "порушень закону".

Він також додав, що якщо якісь перемовини про обмін останнім часом і велися, то він про них не знає, бо сторону захисту "жодним чином ніколи у цей процес не включали".

Доманський також відзначив, що одна справа говорити про обмін осіб, які мають вироки, і зовсім інша – про людину, щодо якої ще триває судовий розгляд.

Наразі він продовжує займатися захистом Вишинського у суді.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.