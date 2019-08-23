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23.08.19 13:26

Апарат ВР має до вівторка надати інформацію про готовність системи "Рада-3", яка передбачає сенсорну кнопку для персонального голосування, - Разумков

Підготовча депутатська група доручила апарату парламенту надати інформацію про стан і готовність системи "Рада-3" до початку роботи Верховної Ради 9-го скликання.

Апарат ВР має до вівторка надати інформацію про готовність системи "Рада-3", яка передбачає сенсорну кнопку для персонального голосування, - Разумков

"Термін виконання - до вівторка, 27 серпня, апарат Верховної Ради до 12.00 надасть інформацію про підготовку системи "Рада-3" підготовчої депутатської групи", - сказав обраний народним депутатом глава партії "Слуга народу", головуючий на засіданні підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков на засіданні групи в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Підготовча група проголосувала за таке рішення.

Як повідомлялося, система "Рада-3", розроблена і встановлена ​​раніше в залі засідань українського парламенту, має так звану "персональну кнопку", яка не дозволить депутатам голосувати за когось, крім себе. Перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

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