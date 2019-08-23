Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів

"Перед зверненням до суду я двічі намагався врегулювати спір мирним шляхом за допомогою письмових вимог у позасудовому порядку, вказавши журналістам на хибність їхніх тверджень", - зазначив Богдан у коментарі, наданому прес-службою ОП у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, другу досудову письмову вимогу про спростування недостовірної інформації навіть було підкріплено копією офіційної відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 12 квітня 2019 року.

Згідно з цим документом, в період з 12.04.2014 по 12.04.2019 Андрій Богдан перетнув кордон України в напрямку Російської Федерації та Республіки Білорусь лише двічі - у травні 2014 року (один раз на виїзд 15.05.2014 і один раз на в'їзд 16.05.2014).

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"Незважаючи на наявність офіційної відповіді Державної прикордонної служби України, письмові вимоги про спростування інформації було залишено без задоволення", - зазначив Богдан.

У коментарі наголошується, що НСТУ в своїй відповіді повідомила, що не несе відповідальності за зміст передачі "Схеми: корупція в деталях", розміщеної в ефірі телеканалу "UA: Перший", фактично переклавши таку відповідальність на U.S. Agenсy for Global Media, до складу якого входить радіо "Свобода", що є виробником цієї програми.

"На таку відповідь слід зауважити, що ПАТ "НСТУ", навіть якщо і не є виробником програми, залишається її розповсюджувачем, а отже, за відсутності належних доказів достовірності інформації, відповідно до вимог чинного законодавства України, зобов'язується її спростувати", - зазначив керівник Офісу президента.

У свою чергу київське бюро радіо "Свобода" у відповідь на вимогу повідомило про нібито наявність у журналістів документального підтвердження поширеної інформації, проте не надало таких доказів, пославшись на право журналістів не розкривати свої джерела, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Богдан 20 серпня подав до Шевченківського районного суду Києва цивільний позов. Зокрема, він хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Відповідачами є троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталія Седлецька, а також НСТУ. Шевченківський райсуд Києва відкрив провадження за цим позовом, підготовче засідання призначено на 19 вересня.