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23.08.19 14:34

Аваков: Прийнято рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції

Ліквідація Департаменту захисту економіки Національної поліції - це необхідний крок у напрямку подальшого розвитку загальнодержавної системи контролю за фінансовими потоками.

Аваков: Прийнято рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації, про це сьогодні, 23 серпня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час колегії МВС щодо аспектів діяльності органів системи міністерства.

"На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служба фінансових розслідувань. Сьогодні буде відповідна нарада в РНБО. Від так, ми повинні зробити перші кроки. Пропоную прийняти рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки НПУ. Це необхідний крок у напрямку подальшого розвитку загальнодержавної системи контролю над фінансовими потоками", - сказав Аваков.

Також міністр внутрішніх справ додав, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати й далі.

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Аваков: Прийнято рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції 01

В свою чергу, міністр фінансів Оксана Маркарова сказала, що питання створення єдиного органа по розслідуванню фінансових злочинів актуальне: "Фінансові злочини стають складнішими: одна податкова з багатьма злочинами впоратися не може, один департамент Нацполіції, як і СБУ. Зараз є можливість досить швидко перейти до створення цього органу і створити Службу після ухвалення відповідного законопроекту. МВС в даному випадку робить перший крок, щоб зробити можливим цей процес", - сказала Оксана Маркарова.

"Ми вважаємо, що повинні бути ліквідовані підрозділи розслідування економічних злочинів у СБУ, в МВС і в податковій. І всі ці функції повинні бути передані Службі фінансових розслідувань", - підкреслив Арсен Аваков.

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