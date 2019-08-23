"Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив обраний народним депутатом за списком партії Сергій Рахманін.

"Жодних кадрових офіційних пропозицій ні за посадами в комітетах Верховної Ради, ні в уряді нам не надходило", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

У свою чергу лідер "Голосу" Святослав Вакарчук підкреслив, що партія в принципі проти "будь-яких квотних принципів формування керівних посад".

"Ніхто не готовий брати на себе професійну відповідальність. Всі декларують, що вони за професіоналів в уряді, у керівництві комітетів парламенту. Але коли доходить до справи, то свій важливіший, ніж професійний", - зазначив він.

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