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23.08.19 15:04

Правопорядок у День Незалежності в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців, - Крищенко

У поліції м.Києва не бачать ризиків виникнення конфліктних ситуацій під час святкових заходів у День Незалежності в столиці.

Правопорядок у День Незалежності в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців, - Крищенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якихось ризиків ми не бачимо. І на першому заході за участю президента, і на другому, де буде марш ветеранів", - сказав начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко в п'ятницю.

За його словами, на марш заявлено близько 8 тис. учасників.

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Крищенко підкреслив, що за оперативною інформацією немає жодних підстав для занепокоєння.

"Ми перебуваємо з ними в контакті, у нас була спільна нарада. Поліція забезпечить охорону, перевірки", - сказав він, додавши: "Поки що ризиків, закликів ми не бачимо".

Відповідаючи на запитання про те, яку кількість правоохоронців загалом буде залучено до забезпечення правопорядку, Крищенко сказав: "Буде приблизно 3 тис., разом з Нацгвардією. Скільки ми виведемо на вулицю, я ще поки не знаю".

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