Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це він повідомив, виступаючи на II Міжнародному ветеранському і волонтерському форумі у п'ятницю в Києві.

"Дякую всім вам за те, що Україна суверенна, за те, що ми можемо говорити про її розвиток, - сказав О. Данилюк, звертаючись до учасників форуму. - Дякую, що забезпечили безпеку нашої країни не на словах, а ділом".

Водночас він зауважив, що подекуди людям, які живуть буденним життям, складно зрозуміти, що таке війна, і це, на жаль, призводить до виникнення "стін" між ветеранами і тими, хто не брав участь у бойових діях. За словами Данилюка, "такі стіни дуже швидко зростають і створюють великі перепони для розвитку всього суспільства".

"Тому наша ключова мета - і шукати механізми підтримки ветеранів, і не дозволяти, щоб ця стіна виростала, - наголосив він. - Пріоритет - ветерани, і він не тільки збережеться, а й буде підсилений. Наше завдання - прибрати певні елементи штучності у цьому підході".

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Данилюк також зазначив, що ветерани йшли захищати Батьківщину за покликом серця, і не думали, що вони отримають від держави потім.

"Держава має зробити так, щоб ви не відчували, що про вас забули, або не відчували, що ви щось втратили", - сказав він.

У цьому контексті Данилюк висловився за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг, зокрема, часткову їх монетизацію, оскільки пільги, які існують на папері, але якими неможливо скористатися на практиці, - "подразник, який вибудовує недовіру".

Говорячи про Єдиний реєстр ветеранів, над створенням якого нині працює Міністерство у справах ветеранів, Секретар РНБО України наголосив: "Головне питання - щоб ніхто не був забутий, щоб держава нікого не втратила. Президент і РНБО надаватимуть у цьому максимальну підтримку".

Данилюк також вважає важливою підтримку на державному рівні бізнес-ініціатив ветеранів: "Є дуже багато успішних прикладів, і їх потрібно брати за модель, підтримувати всіх, хто хоче себе реалізувати у бізнесі, підприємництві".

На переконання Секретаря РНБО України, одним з пріоритетів державної політики має також стати підтримка та фінансування програм з реабілітації ветеранів, а також популяризація таких програм у ветеранському середовищі.

"Усім людям важко просити допомогу для себе. А тим, хто звик захищати інших, це надзвичайно складно. Держава має це розуміти і проявляти ініціативу, простягати руку допомоги", - сказав він.

"Держава не повинна відкуповуватися від ветеранів пільгами. Повинно бути партнерство - довіра, повага і відкритість", - підсумував Данилюк.

Він також пообіцяв створити при РНБО України "контактну лінію" для внесення ветеранами пропозицій, і заявив, що відкритий для такого спілкування через соціальні мережі.