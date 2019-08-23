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23.08.19 15:27

Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів

Секретар РНБО Олександр Данилюк виступає за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг, зокрема, за часткову їх монетизацію.

Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це він повідомив, виступаючи на II Міжнародному ветеранському і волонтерському форумі у п'ятницю в Києві.

"Дякую всім вам за те, що Україна суверенна, за те, що ми можемо говорити про її розвиток, - сказав О. Данилюк, звертаючись до учасників форуму. - Дякую, що забезпечили безпеку нашої країни не на словах, а ділом".

Водночас він зауважив, що подекуди людям, які живуть буденним життям, складно зрозуміти, що таке війна, і це, на жаль, призводить до виникнення "стін" між ветеранами і тими, хто не брав участь у бойових діях. За словами Данилюка, "такі стіни дуже швидко зростають і створюють великі перепони для розвитку всього суспільства".

"Тому наша ключова мета - і шукати механізми підтримки ветеранів, і не дозволяти, щоб ця стіна виростала, - наголосив він. - Пріоритет - ветерани, і він не тільки збережеться, а й буде підсилений. Наше завдання - прибрати певні елементи штучності у цьому підході".

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Данилюк також зазначив, що ветерани йшли захищати Батьківщину за покликом серця, і не думали, що вони отримають від держави потім.

"Держава має зробити так, щоб ви не відчували, що про вас забули, або не відчували, що ви щось втратили", - сказав він.

У цьому контексті Данилюк висловився за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг, зокрема, часткову їх монетизацію, оскільки пільги, які існують на папері, але якими неможливо скористатися на практиці, - "подразник, який вибудовує недовіру".

Говорячи про Єдиний реєстр ветеранів, над створенням якого нині працює Міністерство у справах ветеранів, Секретар РНБО України наголосив: "Головне питання - щоб ніхто не був забутий, щоб держава нікого не втратила. Президент і РНБО надаватимуть у цьому максимальну підтримку".

Данилюк також вважає важливою підтримку на державному рівні бізнес-ініціатив ветеранів: "Є дуже багато успішних прикладів, і їх потрібно брати за модель, підтримувати всіх, хто хоче себе реалізувати у бізнесі, підприємництві".

На переконання Секретаря РНБО України, одним з пріоритетів державної політики має також стати підтримка та фінансування програм з реабілітації ветеранів, а також популяризація таких програм у ветеранському середовищі.

"Усім людям важко просити допомогу для себе. А тим, хто звик захищати інших, це надзвичайно складно. Держава має це розуміти і проявляти ініціативу, простягати руку допомоги", - сказав він.

"Держава не повинна відкуповуватися від ветеранів пільгами. Повинно бути партнерство - довіра, повага і відкритість", - підсумував Данилюк.

Він також пообіцяв створити при РНБО України "контактну лінію" для внесення ветеранами пропозицій, і заявив, що відкритий для такого спілкування через соціальні мережі.

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