Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков

"Згідно з процедурою, як це передбачено українським законодавством, угоду буде підписано 29 серпня", - сказав він журналістам уКиєві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разумков також зазначив, що незабаром після цього буде призначено новий уряд.

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом", - сказав Разумков.

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Голова партії "Слуга народу" підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".

"Я знаю точно, що перед новою Радою має скласти повноваження діючий склад Кабміну. ​​І, виходячи з того порядку денного, який буде підготовлено ​​на депутатській робочій підгрупі, ми будемо виносити ті питання, щодо яких дійдемо згоди", - пояснив він.