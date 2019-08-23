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23.08.19 16:02

Якщо є потреба, звичайно, ми підключимося, - Волкер заявив про готовність США приєднатися до "нормандського формату"

У разі необхідності, США готові підключитися до переговорів щодо ситуації в Східній Україні, заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Якщо є потреба, звичайно, ми підключимося, - Волкер заявив про готовність США приєднатися до "нормандського формату"

"Якщо є потреба в більш широкому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо "нормандський формат", - сказав Волкер агентству BNS у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в "нормандську групу" з переговорів, що складається з представників України, Франції, Німеччини та Росії, ще й представників США і Великої Британії.

"Як я завжди говорив, проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії провести в життя свої зобов'язання щодо Мінських угод", - сказав спецпредставник США.

"Що б ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти", - додав він.

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