ДБР повідомило про підозру ексначальнику Дніпропетровської поліції Глуховері, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного затримання поліцейських Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, що вчинено в інших особистих інтересах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за фактом перевищення влади, що супроводжувалось насильством, застосуванням зброї і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, а також за фактом впливу у будь-якій формі на працівників правоохоронного органу, з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків та добитися прийняття незаконного рішення, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 КК України", - повідомили в ГПУ.

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Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань 23.08.2019 за погодженням з Генеральною прокуратурою України, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 КК України.

"Встановлено, що 11.09.2018 року начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з метою уникнення його водієм відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення та перешкоджання поліцейським патрульної поліції у оформленні вказаного правопорушення, перевищуючи свої службові повноваження, за попередньою змовою з іншими працівниками Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, організував із застосуванням зброї та насильства незаконне силове затримання поліцейських Управління патрульної поліції, які перебували на добовому чергуванні та завершували оформлення адміністративних матеріалів щодо водія начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, який скоїв адміністративне правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"За результатами досудового розслідування буде надана оцінка діям усіх працівників Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які брали участь у затриманні поліцейських патрульної поліції. Досудове розслідування триває", - додали у відомстві.

Зазначимо, що з травня 2017 року по липень 2019 начальником поліції Дніпропетровщини був Віталій Глуховеря.

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.