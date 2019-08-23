Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадовці ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялись між організаторами та учасниками протиправної оборудки.

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Задокументовано, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось. За висновком фахівців, через оборудку суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та здоров’ю працівників.

У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості.

Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

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