Опікунка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика в Дніпрі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Дніпропетровській області.

"У ході розслідування поліція встановила жінку, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей - 4, 6, 8 і 13 років. Для трьох малолітніх дітей жінка є опікуном. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення обставин злочину", - йдеться в повідомленні.

21 серпня співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей прибули для перевірки анонімного повідомлення про насильство над дітьми. Під час відвідування родини вони виявили 8-річного хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ціпком до дивану та обмотаного скотчем. Хлопчика звільнили та направили для проходження судово-медичної експертизи. З ним працюють психологи.

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Інших дітей також вилучили з родини та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації

Зараз за місцем їх проживання за проводяться обшуки та інші слідчі дії.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського ВП відкрито три кримінальні провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) та 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі справи.

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