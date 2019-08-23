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23.08.19 17:24

Контррозвідка СБУ викрила двох громадянок України в передачі найманцям РФ інформації про сили ООС

Контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність двох громадянок України, які забезпечували терористичні угруповання так званої "ЛНР" розвідувальними даними про підрозділи, задіяні в операції Об'єднаних сил.

Контррозвідка СБУ викрила двох громадянок України в передачі найманцям РФ інформації про сили ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Встановлено і в ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і збройних сил, які здійснюють відсіч збройної агресії проти нашої країни. Отримані дані вона передавала іншій громадянці України-найманці РФ так званої 4 омсбр 2 АК "НМ" терористичної організації "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Зараз обом громадянкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Матеріали справи передані до суду.

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