Фільм "Додому" про батька, що їде в Крим ховати загиблого на Донбасі сина, висунули від України на "Оскар"

Про це повідомив український оскарівський комітет у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Світова прем'єра "Додому" відбулася в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю цього року. Крім того, на Одеському кінофестивалі картина отримала гран-прі, розділивши його з фільмом грузинського режисера Левана Акіна.

Фільм Алієва також потрапив до лонглиста премії Європейської кіноакадемії, шортлист оголосять 9 листопада.

Цього року "Додому" був єдиним фільмом, який брав участь у нацвідборі комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" потрапив до лонглиста "Європейського Оскара", - Держкіно

У головних ролях - Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Герой картини Мустафа, втративши старшого сина внаслідок бойових дій на сході України, вирішує поховати його на Батьківщині - в Криму.

Картина виходить в український прокат 7 листопада.

Номінанти на премію "Оскар" будуть оголошені 13 січня 2020 року. Церемонія нагородження відбудеться в Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року.