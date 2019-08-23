"Від вакуумного апарату залежить відрізати руки, ноги чи ні", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям у Житомирському військовому госпіталі. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже потрібен вакуумний апарат для Житомирського госпіталю, у них один для всіх, без нього, зовсім туго і часто залежить відрізати руки ноги чи ні. Якщо хтось купить, подарує, буде круто, якщо будуть два апарати, буде величезна допомога для багатьох поранених і травмованих воїнів", - пише волонтерка.

За словами Юсупової, черга на вакуумну терапію розписана на 10 днів вперед.

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Вартість хорошого апарату - 61 тисяча гривень.

Реквізити для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.



