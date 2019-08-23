Полковнику ЗСУ повідомили про підозру за наїзд на солдата, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"Слідчий слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі після одержання результатів усіх необхідних експертиз повідомив 21.08.2019 колишньому командиру військової частини А1736 полковнику Г. про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 415 (Порушення правил водіння транспортної машини, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 18.10.2018 поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області сталася резонансна ДТП за участі командира (наразі колишнього) військової частини А1736 Юрія Головашенка та військовослужбовця Дмитра Савченка.

Санкція ч. 1 ст. 415 (Порушення правил водіння транспортної машини, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК Українипередбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

25 жовтня 2018 року командир 57-ї бригади полковник Головашенко заявив про відхід з військової служби.