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23.08.19 20:23

Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон

Ексмер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням заборонити генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд в інтересах народу України заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді Генерального прокурора відразу після його звільнення", - йдеться в повідомленні.

Також Черновецький вимагає зобов'язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд генпрокурора за кордон.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", Л.Черновецького розшукує СБУ як особу, що переховується від органів прокуратури.

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