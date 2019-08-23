Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.
"Позивач просить суд в інтересах народу України заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді Генерального прокурора відразу після його звільнення", - йдеться в повідомленні.
Також Черновецький вимагає зобов'язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд генпрокурора за кордон.
Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", Л.Черновецького розшукує СБУ як особу, що переховується від органів прокуратури.