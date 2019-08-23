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23.08.19 20:02

Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Відповідно до документа, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

"Усі особи, яких прийнято до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави", - йдеться в повідомленні.

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