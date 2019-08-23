Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Аділов оголосив сухе голодування, - "Кримська солідарність"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"До керівництва СІЗО неодноразово зверталися утримувані в цьому СІЗО фігуранти у "справі Хізб ут-Тахрір" з вимогою поліпшити умови утримання, проте, в результаті, Біляла Аділова помістили в камеру зі ще гіршими умовами, з вогкістю, через яку він почав задихатися. Щоб якось привернути увагу конвою, Аділов порвав дроти в камері, після чого був поміщений у карцер на 15 діб", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Аділова Людмили Тюренкової, він тримає сухе голодування з 20 серпня.

"Під час сьогоднішнього засідання в Ростовському обласному суді шестеро фігурантів справи, в тому числі і Аділов, брали участь по відеоконференцзв'язку з СІЗО, однак у кімнаті зв'язку на всіх не вистачило стільців і деяким обвинуваченим довелося стояти весь час засідання", - повідомила адвокат.

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Зазначається, що з відеоконференцзв'язку видно, що Білял Аділов почувається зле.

"В процесі зверталися до медиків, медик прийшла і запропонувала виміряти йому тиск, але, природно, це нічого б не змінило, тому, в результаті, почали слухати далі", - підкреслила адвокат.

Навмисно погані умови утримання фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" захист пов'язує з їхньою активною позицією і в питанні умов утримання, де вони намагаються домогтися змін для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відводу суддів і прокурорів.

"Нелюдські умови утримання Аділова в СІЗО будуть підставами для подачі додаткових скарг" - резюмувала адвокат.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

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За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).