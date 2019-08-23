"Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Коли майбутній народний депутат починає свою діяльність з відвертої зневаги до жінок — це сумне видовище. Якщо це Олександр Дубінський — це очікуване сумне видовище", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що вчора мережу обурила вимога від нього до потенційних помічників: "дівчат, нижчих за 175 см, не турбувати". Усі бачать в такій мові сексизм та об’єктивацію, бо це вони і є", - підкреслила Супрун.

Пізніше Дубінський прокоментував, що люди навколо, які почали його критикувати, не мають почуття гумору, не здатні відсторонено подивитися на ситуацію та всюди бачать сексизм. Схоже народний обранець не усвідомлює, що, навіть назвавши це "жартом", він не знімає з себе відповідальності за образу. Більше того, невизнання помилки свідчить про те, що сексизм — його усвідомлена позиція", - зазначила Супрун.

За її словами, для людини, яка яка представлятиме інтереси народу України, це неприпустимо. Навіть у форматі жарту. Говорити такою мовою — це демонструвати низький рівень громадянської свідомості, принижувати свою власну гідність і знецінювати гідність своїх майбутніх колег.

"У будь-якому разі не рекомендую йти працювати помічником чи помічницею до таких персонажів. Прогресивних і свідомих роботодавців запис у резюме про роботу з Дубінським буде насторожувати. Принагідно нагадаю, що Дубінський — особа, яка продукує фейки та вкиди у промислових масштабах. Кожен його матеріал — хрестоматійний приклад використання різних технологій маніпулювання інформацією, брехні та його власних фантазій", - додала Супрун.

Вона також рекомендує всім народним обранцям звернути увагу на трактування терміну "депутатська етика", який містить заклик: "...завжди поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу".

Нагадаємо, вчора Дубінський на своїй сторінці в Facebook опублікував фото в оточенні дівчат і підписав його "Вибираємо помічниць. Прошу нижчих 175 см не турбувати".