МВС посилить боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на заcіданні колегії МВС 23 серпня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт МВС України.

"Ми маємо покласти край ринку контрабандних цигарок та контрафактному виробництву на інших українських фабриках", - сказав Арсен Аваков.

Міністр навів аналітичні дані компанії KPMG, згідно з якими Україна є найбільшим постачальником контрабанди сигарет до Євросоюзу. При цьому одне з джерел контрабандних потоків - внутрішній ринок України.

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"Частка нелегальної продукції сигарет за останні роки збільшилася в сім разів, практично до 10%. Втрати бюджету в 2018 році становили 3 млрд грн. Крім того, за даними ДФС, близько 50% роздрібно-оптової торгівлі сигаретами перебувають у тіні. Що, за нашою оцінкою, в 2018 році призвело до втрат в державному і місцевих бюджетах на рівні 2,5 млрд грн за попередніми розрахунками, втрати в державних і місцевих бюджетах за 6 місяців 2019 року вже становлять 2 млрд грн. А до кінця року втрати можуть становити 4 млрд грн", - сказав Аваков.

Заступник Голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець повідомив, що щомісяця держава зазнає понад 3 мільярдів гривень збитків від "сірих" схем на тютюновому ринку України.

"На сьогодні існує дві проблеми: перша – це надходження контрабандним шляхом транзитних цигарок в Україну і переміщення їх в Європу, друга – існування "сірих" схем ухилення сплати податків", - зазначив заступник Голови Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки.

За словами Ігоря Купранця, Департаментом захисту економіки Нацполіції України було викрито "сіру схему" ухилення від сплати 5% акцизного збору при реалізації тютюнових виробів. Підприємства, які здійснюють оптову торгівлю тютюновими виробами, не відображають у бухгалтерському обліку велику частину проданої за готівку продукції. У своїх документах відображають номенклатури інших товарних груп, що дозволяє ухилятися від сплати 5% ставки акцизного збору. В результаті роботи даної схеми у реальних підприємствах виникає "тіньовий" обіг грошових коштів, а представники "конвертаційних центрів" за винагороду допомагають їм їх легалізувати.

Купранець повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешти на рахунки 52 підприємств на загальну суму понад 1 млрд грн.

Також заступник голови Нацполіції звернувся до міністра фінансів Оксани Маркарової з проханням надати допомогу з боку податкових органів у боротьбі з нелегальним тютюновим ринком.