Партію товару вартістю понад 4 млн грн вилучено з незаконного обігу в Хмельницькій області, - ДФС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, серед яких громадяни Туреччини і України, які ввозили на митну територію України високоліквідні товари народного споживання з заниженням їхньої митної вартості та приховуванням від митного контролю.

Товари ввозилися через підконтрольні фігурантам компанії на замовлення фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на ринках регіону, і на замовлення власників інтернет-магазинів, які в подальшому реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

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Доставляли "замовлення" в морські порти, а звідки - перевозили в складські приміщення, розташовані в Хмельницькому. При цьому під час митного оформлення продукції в документи, які подавалися на митницю, вносилися неправдиві відомості про номенклатуру, кількість та вартість товарів, в результаті чого занижували сума митних платежів.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях фігурантів, з незаконного обігу вилучено і передано на зберігання понад 6 тонн товарів народного споживання вартістю понад 4 млн грн, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації та ін. докази незаконної діяльності.

Слідство триває.