Росія спочатку має попросити повернутися в G8, - Білий дім

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений чиновник Білого дому.

"Відбулося обговорення, яке, на мою думку, почалося з французької сторони, про те, коли знову настане час для Росії повернутися, якщо коли-небудь це відбудеться. Ключовий фактор, що росіяни самі не просили повернутися. Тому, я очікую, що спочатку має відбутися це", - сказав він.

При цьому чиновник нагадав слова Трампа про те, що участь Росії в переговорах серед країн "Групи семи" була б кроком у доброму напрямку, адже G7 приділяє значну увагу питанням безпеки і економіки.

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"Але він не обов'язково відстоював той чи інший варіант, і ми зараз насправді не маємо чого додаткового сказати", - заявив він.

Також чиновник Адміністрації Трампа додав, що американська сторона "очікує, що питання участі або неучасті Росії обговорять лідери".

Днями президент Росії Володимир Путін перед початком переговорів з лідером Франції Емманюелем Макроном заявив, що російська сторона завжди рада повернутися до формату G8.

"Що стосується можливого формату в рамках восьми держав, ми ніколи ні від чого не відмовляємося. Була чергу Росії провести "вісімку" у свій час, і наші партнери не приїхали. Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів вже в рамках "сімки", - заявив російський лідер.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".