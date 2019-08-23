Посольство США привітало Україну з Днем Незалежності відомим віршем Ліни Костенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення опубліковано у Твіттері посольства.

"З Днем незалежності, Україно! США горді бути вашим партнером у прагненні України до процвітання і світлого європейського майбутнього", - йдеться в повідомленні.

"Наші колеги записали вірш на відео під час своїх подорожей у різні куточки України - на схід і захід, північ і південь. Завдяки групі BRUTTO, кілька років тому цей вірш перетворився на прекрасну пісню, і наш пресаташе Рей Кастілло не міг не зіграти і не заспівати її. Ми насолоджувалися красою України, так само, як і кожним рядком вірша і кожною нотою пісні. Дивіться самі, що з цього вийшло!" - додали в посольстві.

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Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спільно з провідними британськими політиками, аналітиками і дипломатами, записав відеопривітання з нагоди 28 річниці проголошення незалежності України.

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