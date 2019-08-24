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24.08.19 08:34

Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили два обстріли неподалік Водяного зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл поблизу Зайцевого з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню", - додали в штабі.

Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї: поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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