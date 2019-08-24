Сьогодні в Україні відзначається День Незалежності

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України - політико-правового документа, який став свідченням нового статусу української держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

До своєї незалежності Україна йшла довго. Процес формування української держави має тисячолітню історію. Її початком є ​​виникнення Антського царства, державного об'єднання полян Русі, згодом - Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, в складі якого Київська та Волинська землі користувалися значною автономією.

У XVII столітті на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад сто років козаки боролися за незалежність України, однак досягти її їм не вдалося. У XVIII столітті український народ втратив свою державність і наступні 200 років перебував у межах двох імперій - Російської та Австрійської.

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У XIX - на початку XX століття зароджується і розвивається український національний рух, який призвів до Української революції 1917-1921 років та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм ІІІ Універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР як держава проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ століття.

Після серпневого путчу в Москві, виходячи з тієї небезпеки, яка нависла над Україною, та продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради республіки проголосила незалежність України та створення самостійної держави - України.

Це означало, що українська держава має свою неподільну й недоторканну територію, на якій діють винятково Конституція і закони України. Вона сама здійснює захист і охорону своєї державності, гарантує всім своїм громадянам права і свободи, сама розпоряджається своїми природними багатствами, самостійно веде свою економіку, має свою валютно-фінансову систему і грошову одиницю, сама проводить міжнародну політику і встановлює рівноправні відносини з сусідами, сама розвиває науку, освіту, культуру.

Наприкінці 1991 року Україна з усіх формальних точок зору перетворилася на незалежну державу, яку в цьому статусі в досить короткий термін визнала світова спільнота. Цілковиту державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян. Схваливши на всеукраїнському референдумі Акт проголошення незалежності України, народ почав новий етап розвитку історії нашої держави.

Зі святом!

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