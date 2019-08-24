Публічну безпеку в Україні з нагоди Дня Незалежності підтримують 13 тисяч правоохоронців, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції.

"24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок підтримуватимуть 13 тисяч правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні 28-ї річниці Незалежності України відбулася відеоселекторна нарада з участю Олександра Фацевича, керівників головних управлінь Нацполіції в областях і патрульної поліції. Заступник голови Нацполіції визначив завдання особовому складу щодо належного виконання службових обов'язків.

Зокрема, Фацевич повідомив про переведення ситуаційних центрів на всій території держави у посилений режим роботи. Крім того, глава патрульної поліції звернув увагу на швидке реагування поліцейських у разі змін в оперативній обстановці.

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