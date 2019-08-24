У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Далі заплановано:
12:00 - рівняння колони біля Центрального універмагу;
12:20 - продовження руху колони в напрямку Майдану Незалежності;
12:40 - Майдан Незалежності - шикування колони, виконання Гімну України, урочиста
частина:
13.00 - Михайлівська площа - завершення урочистої частини, початок міжконфесійного
молебню за загиблими в бою воїнами України.
Зазначимо, також у центрі Києва завершується підготовка до Ходи гідності з участю президента Зеленського. Вулицю Хрещатик перекрито для автомобілів і пішоходів, уздовж неї встановлено паркан, уздовж якого стоять правоохоронці.
Поліцейські з металошукачами чергують навколо Майдану Незалежності. Біля Європейської площі готуються до ходи військові й оркестр.