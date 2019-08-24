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24.08.19 11:47

"Бажаю Україні миру на умовах перемоги": політики привітали українців із Днем Незалежності

Українські політики привітали українців із 28-ю річницею незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підкреслив, що українці мають об'єднуватися.

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко побажав Україні "миру на умовах перемоги".

"Сьогодні я вітаю українців із Днем Незалежності, згадуючи тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми мали свою державу, були вільними. Ми віддали шану і повагу тим хлопцям, які віддали своє життя за нашу землю. Бажаю Україні миру на умовах перемоги, коли буде звільнено останній клаптик української землі. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - сказано в повідомленні.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, зокрема, зазначила, що сьогодні, як і 28 років тому, понад 80 відсотків українців підтримують державну незалежність.

"Переважна більшість громадян вперше за багато років дивиться в майбутнє з оптимізмом. 74 відсотки - мріяли б народитися і жити саме тут, в Україні. Ця свіжа життєствердна соціологія - найкращий подарунок країні до Дня Незалежності", - написала вона.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук підкреслив, що жити в незалежній державі - це великий дар і велика відповідальність.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов написав: "Друзі, вітаю всіх вас із нашим великим святом. Цього дня згадуємо всіх героїв, завдяки яким ми отримали і захистили нашу Незалежність і Свободу! Пам'ятаймо і йдімо вперед, захищаючи і зміцнюючи свою країну! Нехай Господь береже Україну та кожного з вас!"

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк супроводжував своє привітання відео про те, як змінювалася Україна.

Представник "Народного фронту" Андрій Тетерук також привітав українців і згадав про прийняте президентом Зеленським рішення про заснування Дня пам'яті захисників.

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