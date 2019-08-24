Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн виграла фірма, пов'язана з Коломойським, - "Наші гроші"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Цьогоріч ТОВ "Оіл-Трейд 2018" за 506,90 млн грн поставить 20 тис. тонн дизпалива по 25 310-25 380 грн/т, ТОВ "Торум" за 253,00 млн грн - 10 тис. тонн дизпалива по 25 300 грн/т, а ТОВ "Глуско Україна" за 252,50 млн грн - 10 тис. тонн дизпалива по 25 250 грн/т.

Як і в укладених раніше договорах із ТОВ "Торум" і ТОВ "Альянс Енерго Трейд" за іншими двома лотами нинішньої закупівлі, ціна дизельного палива прив’язана за формулою до курсів валют у день рознарядки і світових котирувань Platts за результатами десяти днів перед рознарядкою.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5% від їхньої вартості.

Читайте також: Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт

Закупівлі провели за скороченою переговорною процедурою, оскільки ТОВ "Торум" і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" подали перехресні скарги в АМКУ на п’яти дизельних тендерах "Укрзалізниці", а потім "Торум" оскаржив ще три тендери. В очікуванні розгляду скарг 13 серпня залізниця оголосила екстрену закупівлю, бо не мала запасу палива. Без потрібного обсягу дизельного палива міг бути зупинений рух залізничного транспорту, що могло призвести до значних негативних економічних і соціальних наслідків та негативно вплинути на обороноздатність держави в умовах збройного конфлікту.

Кременчуцький "Оіл-Трейд 2018" дніпрян Віталія Островського та Андрія Алексєєва зі статутним капіталом 1 тис. грн уперше отримав державний підряд. Номер телефону "Оіл-Трейд 2018" +380675527585 вказувало на тендерах ТОВ "Альянс Еволюшн" з орбіти Ігоря Коломойського. Востаннє фірми з групи Коломойського отримували такі великі державні підряди на поставку палива у 2014 році, коли Коломойський був губернатором Дніпропетровщини. "Укрзалізниці" "приватівці" постачали паливо востаннє ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко.

Читайте також: "Вбити і розчленувати", - радник Зеленського Устенко розповів, що потрібно зробити з "Укрзалізницею" і "Нафтогазом"

Столичний "Торум" належить до так званої групи Грановського-Адамовського (найвідоміша фірма "Трейд Коммодіті"), яка за часів президента Петра Порошенка вигравала паливні підряди Міноборони, залізниці тощо на мільярди гривень. "Ферст Груп" та інші "коммодівські" фірми фігурують у кримінальній справі про заволодіння службовців "Укрзалізниці" та групи осіб бюджетними коштами через підконтрольні підприємства.

ТОВ "Глуско Україна" на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу із заводів російської "Роснафти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну. Воно належить швейцарській фірмі "Глуско Енерджі" ("Glusco energy SA") ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, котрий є другом Віктора Медведчука – голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента Росії Володимира Путіна.