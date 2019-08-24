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24.08.19 13:14

Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється"

Перед початком зустрічі лідерів країн "Великої сімки" німецький уряд підкреслює, що повернення до цього об’єднання Росії не на часі.

Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства канцлера ФРН.

"Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється. Всі партнери G7 вирішили відсторонити Росію від групи через анексію Криму з порушенням міжнародного права", - заявили в німецькому уряді.

Водночас там зазначили, що "розширення групи на основі спільних цінностей було і можливо в будь-який час за згодою всіх партнерів G7".

Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявляла, що з огляду на нинішню ситуацію ще не можна сказати, що в реалізації Мінського процесу досягнуто прогресу, тож причини, через які в 2014 році РФ було усунуто з групи, й досі є. Водночас вона вказала на, "можливо, незначні рухи" в імплементації Мінських угод, а якщо будуть реальні досягнення, складеться "певною мірою нова ситуація", і тоді партнери будуть вирішувати, як діяти далі.

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У контексті зустрічі "Великої сімки" у Біарріці федеральний уряд підтримує французьке головування у G7 у наданні чіткого сигналу підтримки багатосторонньої торгівлі та Конференції ООН зі зміни клімату у вересні цього року, а також щодо розвитку співпраці з Африкою.

У відомстві канцлера зазначають, що Берлін готовий залишатися в безпосередньому контакті навіть у складні часи та в тематичних конфліктах, обговорювати рішення глобальних викликів у неформальній обстановці.

До французького Біарріца, де сьогодні має розпочатися саміт G7, Меркель вирушить у другій половині дня в суботу.

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