Зеленський підписав указ про нагородження 82 осіб орденами та медалями з нагоди Дня Незалежності

Як повідомляє Цензор.НЕТ, укази опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, в указі №622 йдеться: "За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Томмессена Олеміка - президента Стортингу Королівства Норвегії у 2013 - 2018 роках.

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

Рота Шандора - почесного генерального консула України в Угорщині.

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Бонна Франца-Ксаверія (посмертно) - керівника дипломатичної місії Української Народної Республіки у Ватикані у 1918 - 1921 роках;

Ґрода Павла - президента Світового конґресу українців, Канада;

Чолія Євгена Ярославовича - президента Світового конґресу українців у 2008 - 2018 роках, Канада.

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Антоніва Міка - депутата Національної асамблеї Уельсу, Велика Британія;

Бешігу Рікарду Мануепя да Сілву Монтейру - депутата Асамблеї Республіки Португалія, голову групи дружби "Україна-Португалія";

Бугаса Герасімоса-Ніколаоса - генерального секретаря Греко-Української Палати, Грецька Республіка;

Віттінгдейла Джона Флесбі Лоуренса - депутата Парламенту, голову багатопартійної парламентської групи у зв'язках з Україною у Парламенті Великої Британії;

Горовського Вітольда - почесного консула України в м. Познань, Республіка Польща;

Егеланда Яна - генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців, Королівство Норвегія;

Коваля Зенона Омеляновича - радника адміністрації зовнішніх зносин французької спільноти Бельгії "Валонія- Брюссель інтернасьйональ", Королівство Бельгія;

Косту Бертрана - голову благодійного фонду "Search Foundation", Велика Британія;

Кочергу Миколу - президента фундації голодомору-геноциду, м.Чикаго, Сполучені Штати Америки;

Кушку Яна Петра - пароха Української греко-католицької парафії, м.Варшава, Республіка Польща;

Летем Полін Елізабет - депутата Парламенту Великої Британії;

Мак-Дональда Стюарта Малколма - депутата Парламенту Великої Британії;

Ментуха Андрія - українського громадського діяча, Республіка Польща;

Павлишина Марка Романовича - директора центру україністики імені Миколи Зерова, професора Університету імені Монаша, м.Мельбурн, Австралія.

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

Калнієте Сандру - депутата Європейського Парламенту.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Морару Валентину Сергіївну - голову жіночої громади українок Молдови, Республіка Молдова.

Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи

Кісіль Анну - віцепрезидента Світового конґресу українців, президента громадської організації "Четверта хвиля", Канада;

Клюфаса Юрія - українського тележурналіста, телепродюсера, громадського діяча, Канада;

Луцюка Любомира Ярослава - історика, професора відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу Канади".

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В іншому указі №625 зазначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Кудрю Миколу Сергійовича – підполковника.

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

П’ятку Віктора Анатолійовича - старшого лейтенанта;

Сіксоя Руслана Олександровича - старшого сержанта;

Шевченко Ірину Вікторівну (посмертно) – сержанта.

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Безверхнього Антона Вікторовича (посмертно) – солдата;

Бігуса Богдана Дмитровича (посмертно) - старшого солдата;

Василенка Сергія Олександровича- прапорщика;

Джуса Василя Богдановича (посмертно) – прапорщика;

Кубрака В'ячеслава Анатолійовича – прапорщика;

Курдова Василя Миколайовича (посмертно) – матроса;

Лазарєва Едуарда Дмитровича (посмертно)- молодшого сержанта;

Лина Олександра Петровича (посмертно) - старшого солдата;

Ляхова Антона Сергійовича - старшого солдата;

Майбороду Сергія' Григоровича (посмертно) - старшого матроса;

Оловаренка Олександра Віталійовича – солдата;

Письменського Антона Вікторовича - майора;

Постоялка Богдана Сергійовича - матроса;

Рака Владислава Миколайовича (посмертно) – матроса;

Романенка Романа Сергійовича (посмертно) - молодшого лейтенанта;

Степанченка Бориса Миколайовича (посмертно) – солдата;

Сфінкса Олександра Юрійовича – старшину;

Цапенка Олександра Олеговича (посмертно) – солдата;

Шандру Сергія Івановича (посмертно) – солдата;

Шарка Олександра Олександровича (посмертно) - старшого матроса;

Шкумата Романа Ярославовича – солдата.

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

Дузя Дмитра Станіславовича – сержанта;

Лівітчука Миколу Валерійовича – старшину;

Сіренка Івана Павловича (посмертно) - старшого солдата;

Тимошенка Юрія Анатолійовича - молодшого сержанта;

Шунькина Олександра Миколайовича – капітана.

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

Абросімова Сергія Олеговича - молодшого сержанта;

Алєксєєва Олександра Васильовича - старшого матроса;

Бондаренка Романа Олексійовича – старшого матроса;

Буліка Миколу Васильовича – старшину;

Вандера Вадима Олександровича – старшого солдата;

Галуна Андрія Сергійовича – старшого сержанта;

Гачика Дмитра Матвійовича – старшого матроса;

Герасименка Сергія Володимировича – матроса;

Грабовського Максима Вікторовича – старшого солдата;

Журавльова Владислава Віталійовича – матроса;

Захарченка Євгенія Костянтиновича – старшого матроса;

Іванову Людмилу Олександрівну – старшого матроса;

Кисельова Артема Юрійовича – матроса;

Коврижних Владислава Володимировича – матроса;

Коржика Григорія Олексійовича – сержанта;

Лисенка Вячеслава Васильовича – старшого прапорщика;

Лободу Сергія Миколайовича – сержанта;

Мурия Василя Володимировича – сержанта;

Новака Сергія Олександровича – матроса;

Олія Івана Олександровича - старшого матроса;

Петрика Михайла Юрійовича – солдата;

Саржевського Дмитра Борисовича - старшого матроса;

Сергієнка Костянтина Олександровича (посмертно) – старшого солдата;

Федченка Романа Васильовича - старшого сержанта;

Цімботу Василя Васильовича – старшого солдата;

Шенкевича Максима Валентиновича - старшого матроса;

Шкеула Владислава Юрійовича – молодшого сержанта;

Яковця Дмитра Васильовича – лейтенанта.