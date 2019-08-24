Українська сторона почала демонтаж укріплень біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Після обстеження о 10:35 зазначена група ДСНС почала демонтаж споруди та її розбирання. Станом на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближчому до зруйнованого мосту опорному пункті.

Наголошуємо, що за відсутності синхронних дій із боку російських найманців і їхніх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені роботи.

Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з'ясування поточного стану справ на нашому боці і проведених заходів. Зокрема, представники СММ ОБСЄ зафіксували просування робіт, що проводяться українською стороною біля зруйнованого моста.

Зазначаємо, що станом на 12:00 із боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться. Це видно на фото.

Наголошуємо, що блокування окупаційною адміністрацією робіт біля Станиці Луганської вкотре свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями почати практичні заходи щодо демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території і надалі надати можливість перейти до реальних дій із ремонту зруйнованої частини моста".





