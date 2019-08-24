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24.08.19 15:35

Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість повернення РФ

Президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).

Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість повернення РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це написав у твітері журналіст ВВС Рос Аткінс.

Виступаючи на пресконференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, через які запрошення РФ було відкликано в 2014 році, досі актуальні".

За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської ради заявив, що "краще запросити Україну наступного року".

"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента", - сказав Туск.

За його словами, Зеленський дуже зацікавлений в участі у зустрічі з лідерами країн G7.

"Я говорив із ним про це два дні тому. І я знаю, що він дуже зацікавлений", - сказав Туск.

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Нагадаємо, за кілька днів до саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив про необхідність розширити формат G7 до G8, відновивши в ньому членство Росії. Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що це буде можливим після припинення агресії РФ в Україні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зійшлися на думці, що зараз повертати Росію в G7 було б передчасним.

Росію усунули зі складу G8 у 2014 році після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку у інших його членів.

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