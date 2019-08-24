Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість повернення РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це написав у твітері журналіст ВВС Рос Аткінс.

Виступаючи на пресконференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, через які запрошення РФ було відкликано в 2014 році, досі актуальні".

За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської ради заявив, що "краще запросити Україну наступного року".

"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента", - сказав Туск.

За його словами, Зеленський дуже зацікавлений в участі у зустрічі з лідерами країн G7.

"Я говорив із ним про це два дні тому. І я знаю, що він дуже зацікавлений", - сказав Туск.

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Нагадаємо, за кілька днів до саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив про необхідність розширити формат G7 до G8, відновивши в ньому членство Росії. Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що це буде можливим після припинення агресії РФ в Україні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зійшлися на думці, що зараз повертати Росію в G7 було б передчасним.

Росію усунули зі складу G8 у 2014 році після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку у інших його членів.