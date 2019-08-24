У Зеленського пояснили, чому День пам'яті захисників України відзначатимуть 29 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

"29 серпня установлений День пам'яті захисників через те, що 29-го була найбільша кількість втрат загалом (на Донбасі) - в Іловайську. Тому і минулого року 29 серпня ми відзначали, а тепер у нас буде такий день пам'яті", - сказала Мендель.

Сьогодні, 24 серпня, під час виступу на урочистому заході з нагоди 28-ї річниці Незалежності України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення 29 серпня Дня пам'яті захисників України.

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 зазнали поранень, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти.

Разом з тим парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.



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