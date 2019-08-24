Під час урочистих заходів із нагоди Дня Незалежності Майдан "замінували", - Крищенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
"Було одне під час офіційних заходів повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Порушено кримінальне провадження", - зазначив він.
За словами Крищенка, враховуючи, що територія Майдану була обстежена і перевірена ще до початку заходів, фахівці здійснювали перевірку вже після закінчення заходів. Інформація про закладення вибухівки не підтвердилась. Крищенко додав, що правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування.