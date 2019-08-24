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24.08.19 16:19

Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра

Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, але не назвав їхні прізвища.

Мені подобаються двоє людей, - Зеленський про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час прийому з нагоди Дня Незалежності, відповідаючи на питання LB.ua.

"Я маю ухвалити  рішення цього тижня, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення тільки в тому, що мені подобаються кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - сказав президент.

За його словами, новий прем'єр мусить бути готовим до вирішення проблем в економіці.

"Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання", - додав він.

Зеленський розповів, що кандидат у прем'єри має представити людей, яких він хоче бачити серед членів уряду.

"Я не знаю, які переговори вони ведуть, (але перед ними поставлене) завдання показати структуру з людьми і програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, з кимось поговорити", - сказав президент.

На відповідь, чи залишиться в новому Кабміні Арсен Аваков, Зеленський відповів: "Не знаю".

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