У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Наразі основні заходи закінчилися. У Ході брало участь приблизно 12 тисяч учасників, за маршрутом руху було близько 20-ти тисяч осіб, а вже на Майдані Незалежності загалом зібралося близько 50-ти тисяч громадян", - Андрій Крищенко.

За його словами, столичні правоохоронці не допустили грубих порушень під час заходів. Разом із тим, одного чоловіка, який виліз на металеву конструкцію, порушував громадський порядок та погрожував співробітникам управління державної охорони та правоохоронцям, доставили до управління поліції:

"Чоловік перебував у стані сп’яніння. Під час затримання він зазнав тілесних ушкоджень. Йому надали необхідну медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився. На правопорушника склали два адміністративні матеріали за злісну непокору працівникам поліції та дрібне хуліганство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час урочистих заходів із нагоди Дня Незалежності Майдан "замінували", - Крищенко

Кияни та гості столиці продовжують відзначати державне свято, тож правоохоронці несуть службу з охорони громадського порядку у посиленому режимі.